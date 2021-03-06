Гибель директора лицея и ее мужа: известна причина

В селе близ Ровно угарным газом задохнулись директор местного лицея Оксана Любецкая и ее муж. Фото: horodyshcheschool.wordpress.com

Сегодня, 6 марта, в Городище Ровенской области прощались с погибшим супругами 50-летней Оксаной и 53-летним Юрием Любецкими. Погибшая была депутатом Белокриницкого сельского совета, в состав которой входит Городище. Также в селе она была директором лицея.

Супруги угорели в доме. Родителей нашел сын, сообщила пресс-офицер областной полиции Екатерина Загурская.

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"Согласно врачебного свидетельства, смерть наступила в результате острого отравления окисью углерода, то есть угарным газом", - говорит Загурская, передает Общественное.

Следствие по делу продолжается.

О смерти Оксаны Любецкой и ее мужа Юрия стало известно 5 марта. О них вспоминают, как о людях, которые радовались миру, людям, окружавшим их.