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воскресенье, 14 июля 2019 15:32

Гибель детей на Ровенщине: возле дома мужчины нашли сотни мин
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На территории домовладения 59-летнего жителя Смыги на Ровенщине, где в результате взрыва погибли брат с сестрой, нашли целый арсенал оружия времен Второй мировой войны.

Изъятое обезвреживают в отдаленных местах, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

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Точное количество взрывоопасных предметов еще устанавливается.

В пгт Смыга Ровненской области 11-летняя девочка и ее 13-летний брат пришли в гости к деду. Нашли в сейфе неизвестный предмет, который взорвался. Погибли на месте. Во дворе мужчины обнаружили еще сотни мин
Фото: rv.npu.gov.ua
В пгт Смыга Ровненской области 11-летняя девочка и ее 13-летний брат пришли в гости к деду. Нашли в сейфе неизвестный предмет, который взорвался. Погибли на месте. Во дворе мужчины обнаружили еще сотни мин
В пгт Смыга Ровненской области 11-летняя девочка и ее 13-летний брат пришли в гости к деду. Нашли в сейфе неизвестный предмет, который взорвался. Погибли на месте. Во дворе мужчины обнаружили еще сотни мин
В пгт Смыга Ровненской области 11-летняя девочка и ее 13-летний брат пришли в гости к деду. Нашли в сейфе неизвестный предмет, который взорвался. Погибли на месте. Во дворе мужчины обнаружили еще сотни мин
В пгт Смыга Ровненской области 11-летняя девочка и ее 13-летний брат пришли в гости к деду. Нашли в сейфе неизвестный предмет, который взорвался. Погибли на месте. Во дворе мужчины обнаружили еще сотни мин

Трагедия в пгт Смига Дубенского района Ровенской области произошла 13 июля около 12.00. 11-летняя девочка и ее 13-летний брат пришли в гости к деду. Его дома не было. Они нашли в сейфе неизвестный предмет, который взорвался. Дети погибли на месте.

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Дата
14
июля

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