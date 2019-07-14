Гибель детей на Ровенщине: возле дома мужчины нашли сотни мин

На территории домовладения 59-летнего жителя Смыги на Ровенщине, где в результате взрыва погибли брат с сестрой, нашли целый арсенал оружия времен Второй мировой войны.

Изъятое обезвреживают в отдаленных местах, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

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Точное количество взрывоопасных предметов еще устанавливается.

Трагедия в пгт Смига Дубенского района Ровенской области произошла 13 июля около 12.00. 11-летняя девочка и ее 13-летний брат пришли в гости к деду. Его дома не было. Они нашли в сейфе неизвестный предмет, который взорвался. Дети погибли на месте.