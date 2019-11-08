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пятница, 08 ноября 2019 11:35

Гибель Дениса Чаленко: родители показали следы от побоев на теле сына

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Родители погибшего в Прилуках на Черниговщине 14-летнего Дениса Чаленко показали следы избиения на теле сына.

Считают, что они вряд ли могли появиться от поезда. Эти следы могут свидетельствовать о его убийстве. В полиции пообещали расследовать смерть мальчика должным образом и приобщить к делу Генпрокуратуру.

Автор: ТСН
  Родители погибшего в Прилуках на Черниговщине 14-летнего Дениса Чаленко показали следы избиения на теле сына
Родители погибшего в Прилуках на Черниговщине 14-летнего Дениса Чаленко показали следы избиения на теле сына

"Процессуальное руководство будет осуществляться Генеральной прокуратурой. Первый заместитель генерального прокурора предоставит сегодня группу прокуроров из ГПУ", - говорит заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе, передает ТСН.

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Сейчас дело расследуется по статье "нарушение правил дорожного движения". В полиции говорят, что по результатам экспертизы дело могут может быть переквалифицировано на "умышленное убийство".

Сегодня, 8 ноября, будут проводить следственный эксперимент с привлечением такого же поезда, перед которым обнаружили тело Дениса.

В деле о гибели 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках Черниговской области проведут следственный эксперимент и несколько экспертиз. В частности судебно-медицинскую (повторная, проводится в Киеве), судебно-цитологическую и судебно-иммунологическую. Об этом накануне заявил заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе во время визита в Черниговскую.

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08
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