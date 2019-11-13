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среда, 13 ноября 2019 20:00

Гибель Дениса Чаленко: к какой версии склоняют следствие

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Гибель Дениса Чаленко: к какой версии склоняют следствие
В Прилуках на Черниговщине 14-летнего Дениса Чаленко нашли мертвым на путях. Фото - prk.city

Виктор Чаленко из Прилук Черниговской области продолжает расследовать загадочную гибель своего сына 14-летнего Дениса. Ищет свидетелей, которые что-то видели или знают.

13 ноября мужчину вызвали в полицию, чтобы поделился, что узнал. Там в свою очередь сообщили предварительные результаты экспертиз и новые версии. Одна из них - парень упал и убился, рассказал Виктор Чаленко.

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"Наркотиков в крови сына не обнаружили. Но ему уже прописывают 2,3 промилле алкоголя в крови. Вроде шел, зацепился или поскользнулся на масле или мазуте, упал, ударился головой. Не верю в это, потому что на теле сына были многочисленные гематомы, синяки, перебиты кости", - говорит Виктор Чаленко.

Ждет официальных результатов экспертизы, которую проводили в Киеве. Она будет готова 14 ноября во второй половине дня, по словам экспертов. Ее результаты объявят во время брифинга, который состоится 15 ноября.

В деле о гибели школьника 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках Черниговской области выяснились новые детали. Стало известно, что после ряда экспертиз некоторые фрагменты костей подростка исчезли. В частности - часть черепа.

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13
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