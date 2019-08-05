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понедельник, 05 августа 2019 15:00

Генпрокуратура скрывает от семьи Гандзюк дело Павловского

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Генпрокуратура скрывает от семьи Гандзюк дело Павловского
Игоря Павловского подозревали в посредничестве в убийстве Екатерины Гандзюк. Но позже изменили обвинение и выпустили из СИЗО под домашний арест. Фото - BBC.com

Бывший помощник нардепа Игорь Павловский заключил сделку со следствием по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Также Верховным судом изменена подсудность дела. Ее будет рассматривать Приморский суд Одессы.

Пострадавшим об этом ничего не было известно, пишут активисты в сообществе "Кто заказал Катю Ганзюк?" в Facebook.

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"24 июля обвинительный акт со сделкой Павловского поступил в Херсонский городской суд. Так указано на сайте суда. Но об этом никоим образом прокуратура не сообщали пострадавших. Виктор Гандзюк не видел это соглашение и не давал на него согласие. Поэтому сегодня подал заявление о соблюдении прав потерпевшего. Суд не может утверждать сделку с Павловским, если сторона потерпевших не давала на это своего согласия. Для работников Генпрокуратуры без юридического образования подчеркиваем, что утверждение любых сделок без согласия потерпевших невозможно", - говорится в заметке.

Журналистов призвали не спускать глаз с этого дела и не дать Павловскому избежать ответственности за совершенное преступление.

Игоря Павловского подозревали в посредничестве, но позже изменили обвинение и выпустили из СИЗО под домашний арест, якобы по состоянию здоровья. Недавно Павловского видели на футбольном матче в Одессе.

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