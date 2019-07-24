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среда, 24 июля 2019 16:57

Генпрокуратура поставила на паузу дело Гандзюк

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16 июля Генпрокуратура остановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на Екатерину Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина.

И адвокаты Мангера, и адвокаты потерпевших хотят обжаловать это решение, сообщает "Слидство.инфо".

Генпрокуратура выделила подозреваемых в одно производство и остановила его, так как Левин находится в розыске, и с ним невозможно проводить следственные действия.

Автор: Слідство. Інфо
 

По версии, Мангер вместе с Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, повлекшее ее смерть. Сейчас они являются главными подозреваемыми в преступлении против херсонской активистки.

И представительница семьи Гандзюк, и защита Мангера подтвердили информацию о приостановлении расследования. Обе стороны возразили против такого решения Генеральной прокуратуры. Адвокаты будут обжаловать постановление и требовать, чтобы производство остановили только по Левину, а дело Мангера передали в суд или закрыли.

31 июля 2018-го в Херсоне напали на активистку Екатерину Гандзюк. Нападавший ждал жертву у подъезда и плеснул на нее концентрированной серной кислотой. Женщина получила ожоги 30% тела. От полученных ожогов Екатерина умерла 4 ноября. Ее дело сразу же переквалифицировали на завершенное умышленное убийство.

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