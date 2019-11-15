ГБР назвало версии пожара на военном складе в в Винницкой области

В Гайсине горел военный склад. Фото: pravda.com

Следователи Держбюро расследований назвали основные версии пожара на военном складе части 59-й отдельной мотопехотной бригады в Гайсине.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди версий - умышленный поджог лицом, может быть причастна к хищениям имущества воинской части. Также - самовозгорание и короткое замыкание электросети.

Сейчас ГБР квалифицирует дело по статье - небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее существенный вред, совершенное в условиях особого периода.

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Огнем уничтожило около 1100 кевларовых шлемов, 800 бронежилетов, 1500 спальных мешков, 100 полевых палаток, более 1000 единиц полевой формы, 1400 костюмов защиты от воды и других вещей.