Футбольный клуб "Динамо" обвинили в неуплате налогов

Против ФК "Динамо" открыли уголовное дело. Фото: хsport.ua

На футбольный клуб "Динамо" завели уголовное дело - обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала уголовное производство в сентябре 2019 года.

Во время досудебного расследования следователи ГПУ выяснили, что представители ФК использовали банковские счета оффшорной компании для ухода от уплаты налогов, сообщили в "Зеркале недели".

За пять лет ФК недоплатил в бюджет 445 000 000 гривен - с них 183 миллионов гривен в пенсионный фонд и около 30 миллионов в госбюджет в качестве военного сбора.

Теперь должностным лицам "Динамо" инкриминируют часть 3 статьи 212 УК об уклонении от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей. Виновным грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Владельцы "Динамо" - братья Игорь и Григорий Суркисы. Оба являются фигурантами уголовного производства в отношении коррупции в энергетике.

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Глава профсоюза футболистов Олег Печерный рассказал о конфликте, который возник между главой УАФ Андреем Павелко и братьями Суркисами во время матча Украина – Португалия (2:1).