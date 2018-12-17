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понедельник, 17 декабря 2018 15:29

Фастов прощается с военным, в квартире которого произошел взрыв

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Фастов прощается с военным, в квартире которого произошел взрыв
В Фастове Киевской области прощаются с военнослужащим 33-летним Виталием Бабиченко, в квартире которого произошел взрыв несколько дней назад. Фото - ТСН

Сегодня, 17 декабря, в Фастове Киевской области прощаются с военнослужащим 33-летним Виталием Бабиченко, в квартире которого произошел взрыв несколько дней назад.

На прощание пришли несколько десятков человек, среди них близкие родственники и работники военкомата, сообщает ТСН.

Мать погибшего уверена, что взрыв произошел именно из-за утечки газа. Говорит, что сын в квартире делал ремонт и почти не жил. В рассказы соседей Виталия, которые жаловались на громкие гулянки в квартире сына, не верит.

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Эпицентром взрыва стал 4 этаж 5-этажки - все межкомнатные перегородки разрушены, устояли только несущие стены. Дверь квартиры, в которой произошел взрыв, была закрыта изнутри.

14 декабря в 5-этажке в Фастове прогремел мощный взрыв около девяти утра. Из-за взрыва обрушились 3 верхние этажа. Поздно вечером во время поисковых работ спасатели достали тела 2 погибших из-под завалов. Один из них - мужчина, в квартире которого и произошел взрыв. Официально причину взрыва не назвали - продолжаются экспертизы. Предварительно предполагали, что это мог быть взрыв газа. Однако местные жители в это не верят. Говорят, в пресловутой квартире жил участник боевых действий на Востоке, он не раз беспокоил соседей громкими гуляньями и агрессивными выходками.

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