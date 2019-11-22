Эвакуировали команду танкера, севшего на мель

Эвакуировали всех членов экипажа. Фото: ТСН

Эвакуировали трех членов танкерв "Делфи", который сел на мель у берегов Одессы.

Спасательная операция началась в 12.41. Сначала команда отказывались от помощи. Спасатели заявили, что снимут моряков с борта, хотят они этого или нет, сообщает "Думская".

В 13.58 спасли первого моряка, в 14:03 второго. Капитан экипажа по неизвестным причинам зажег дымовую шашку.

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Капитана спасли в 14.38. На этом операция завершилась.

Танкер "Делфи" под флагом Молдовы, который ранее терпел бедствие недалеко от Одессы, сел на мель. Спасатели и частный буксир "Австралия" пытались эвакуировать экипаж судна. Экипаж от эвакуации отказался.