Эвакуатор забирал авто с ребенком в салоне: момент попал на видео (18+)

В Киеве эвакуатор пытался увезти машину с ребенком в салоне. Фото: скриншот

В Киеве неправильно припаркованную иномарку с ребенком в салоне пытался забрать на штрафплощадку эвакуатор

Инцидент произошел на Позняках во вторник, 12 января, и попал на видео.

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Водитель эвакуатора не обращал внимания на женщину, которая кричала рядом и объясняла, что в салоне ребенок. Остановило его вмешательство очевидцев, что начали возмущаться, сообщает Тelegram канал "ХК".

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В Киеве автомобиль Nissan Qashqai упал с эвакуатора на ходу. Происшествие случилось в Дарницком районе на пересечении ули. Пасхалина и Российской. Колеса эвакуатора попали в яму посреди проезжей части. Грузовой автомобиль подскочил на ней, и Nissan Qashqai выпал на асфальт с платформы. Автомобиль врезался в столб и перевернулся.