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среда, 07 августа 2019 10:20

"Это вы виноваты" - осуждённый за убийство Оксаны Макар сделал заявление

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&quot;Это вы виноваты&quot; - осуждённый за убийство Оксаны Макар сделал заявление
Приговоренный к пожизненному заключению за убийство Оксаны Макар Евгений Краснощек просил пересмотреть приговор. Сказал, признание из него выбили. Фото - novosti-n.org

Приговоренный к пожизненному заключению за убийство Оксаны Макар, Евгений Краснощек обвинил во всем мать девушки, Татьяну Суровицкую.

Такое заявление он сделал в Центральном районном суде Николаева, где коллегия судей решала, пересматривать ли приговор осужденному.

"Вы не уберегли! Это не я виноват! Это вы виноваты! Вы - мать, это ваш ребенок был. И сейчас я с вами могу говорить, сейчас я вижу мать, а тогда, во время суда первой инстанции, матери не было! Вы меня поймите по-человечески, я не зверь, я тоже человек, и у меня тоже дети", - сказал Краснощек, передают Новости-N.

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Также Краснощек сказал, что его сделали козлом отпущения. Взял вину на себя, поскольку не было выбора. Но на свободу не рвется, мол и в тюрьме нормально.

Суровицкая сказала, что хотела сначала его застрелить, но не смогла, потому что убить человека слишком трудно.

Через некоторое время диалог прервали. По настоянию адвоката всем журналистам приказали покинуть зал заседания.

6 августа в Центральном районном суде Николаева состоялось заседание по делу 29-летнего Евгения Краснощека. Он приговорен к пожизненному заключению за убийство Оксаны Макар. Просил суд пересмотреть приговор в связи с появлением новых обстоятельств. Якобы, признание из него выбили силой. Однако ему отказали. Жалобы не нашли подтверждения.

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