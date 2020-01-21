это были две ракеты Tor-M1: Иран обнародовал отчет по авиакатастрофе

Иран обнародовал расследования катастрофы украинского самолета. Фото: 24 канал

Украинский пассажирский самолет, потерпевший крушение возле Тегерана 8 января, был сбит двумя ракетами класса "земля - ​​воздух" малого радиуса действия. Это были ракеты Tor-M1.

Самолет вылетел из Тегерана в 6:12 утра по местному времени и потерял связь с авиадиспетчером на высоте 8100 футов. Воздушное судно исчезло с экранов вторичного наблюдения в 6:15 и из главных систем наблюдения - в 6:18, говорится в сообщении Организации гражданской авиации Ирана

"Черные ящики" является "одним из самых передовых в своем классе в мире", а у Ирана нет средств для их декодирования. В то же время французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались предоставить Ирану необходимое оборудование для расшифровки "черных ящиков".

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Самолет Международных авиалиний Украины потерпел катастрофу 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинский - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.