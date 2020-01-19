Еще одного подозреваемого в убийстве Окуевой отправили под стражу

Фигуранта дела об убийстве добровольца Амины Окуевой Андрея Кравченко на два месяца отправили под стражу.

О соответствующем решении суда сообщила прокурор по делу Юлия Дядюк, передает hromadske.

Кравченко подозревают в заказном убийстве бизнесмена Константина Хоруженко 17 января 2014 года. Сейчас следователи проверяют его возможную причастность к убийству Окуевой.

Адвокат подозреваемого Ирина Бигунец отвергает причастность своего подзащитного к убийству бизнесмена в 2014 году и заявила, что на него пытаются "повесить" убийство Окуевой.

В сентябре 2019 гда правоохранители задержали группу из семи человек под руководством Игоря Редькина. По информации следствия, банда занималась заказными убийствами.

Одного из ее членов - Андрея Кравченко - полицейские задержали 15 января. На тот момент Кравченко был под ночным домашним арестом по подозрению в убийстве директора компании "Caparol Украина" Павла Зможного в сентябре 2016-го и руководителя отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького в 2019 году.

На судебном заседании по делу по убийству Амины Окуевой в прокуратуре заявляли, что на найденном недалеко от места преступления оружии обнаружили три ДНК, одна из которых принадлежит Игорю Редькину, две другие - устанавливаются.