Еще одна курортная страна оказалась в огне - пожары добрались к домам

В Хорватии начались пожары в лесах. Огонь горит уже вторые сутки вблизи города Трогир.

Пожарные не могут обуздать возгорания. Пламя охватило территорию в 550 га, сообщает Jutarnji List.

Фото: @handeekereeem

Население пока не эвакуируют, однако пожары уже почти добрались до жилых домов. Движение возле города перекрыли, так как огонь распространился к автодорогам. Но утром его снова восстановили.

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Движение проходит по одной полосе, а транспортные средства с двух направлений по очереди выпускает полиция, которая регулирует движение.

С огнем борются 124 пожарных и 25 военных с 34 машинами, а также два самолета.

На прошлой неделе начались возгорания в лесах Турции. 28 июля лесные пожары распространились в юго-западных регионах страны, в частности в провинциях Анталья, Адана, Стамбул и Стамбул, которые являются популярными туристическими направлениями. Украина направила для ликвидации огня два экипажа пожарных самолетов Ан - 32П с 14 спасателями. В общем привлекли тысячи специалистов, которым приходится работать на жаре почти +40°C. Уже 107 лесных пожаров потушили. Но пока не взяли под контроль пять зон в курортных провинциях Анталья и Мугла.