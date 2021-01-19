Еще без сознания: что известно о состоянии 8-летней девочки, которая травмировалась на катке

Ребенок в тяжелом, но стабильном состоянии. Без сознания. Дышит сам Фото: golosgromadu.info

8-летняя девочка, которая травмировалась на катке в Харькове находится в медицинской коме.

О состоянии девочки рассказал отец Константин Руденко на своей странице в Facebook.

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"Сегодня был рядом с Настей! Ей сделали все необходимые обследования и озвучили перспективы лечения. Будут собирать череп по кусочкам. Еще не ясно насколько поврежден мозг. Пока не сойдет отечность, операцию решили не делать", - написал Константин Руденко.

По словам мужчины, ребенок в тяжелом, но стабильном состоянии. Без сознания. Дышит сам.

В Харькове 8-летняя девочка тяжело травмировалась на катке. Ребенок съезжал с горки, въехал в дерево и сильно ударился головой.