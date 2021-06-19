Электропоезд переехал 13-летнего парня, который делал селфи

13-летний парень погиб под поездом. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В Ирпене, Киевская область, погиб 13-летний парень, который хотел сделать селфи на железнодорожном мосту.

Подросток забрался на мост ради фото, а заметив электропоезд лег между рельсов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

От полученных телесных повреждений школьник погиб на месте.

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В полиции призвали не рисковать собственной жизнью ради ярких киношных кадров.

В одном из сел Бобровицкой территориальной общины Черниговской области 16-летнего парня убило током на крыше вагона. Юноша хотел сделать Селфи на грузовом вагоне, стал на крыше поезда во весь рост, в результате чего получил поражение электрическим током от линии с большим напряжением.