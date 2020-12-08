Электрик чуть не повесился во время работы - он запутался в проводах

Из-за неисправности вышки электрик запутался в проводах во время работы и получил травмы Фото: gordonua.com

На предприятии в Никополе Днепропетровской области на проводах чуть не повесился электрик, который выполнял ремонт.

Из-за неисправности вышки мужчина запутался в проводах и получил травмы, сообщил во время пресс-конференции в ИА "Мост-Днепр" директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко, передает tsn.ua.

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"Осуществлен выезд бригады ЭМП в Никополь по поводу производственной травмы. Пострадал электрик-монтер, который во время работы запутался в проводах из-за неисправности вышки. Диагностировано: "Частичная механическая асфиксия. Травматическое повреждение поясничного отдела позвоночника. Рана средней трети правой голени", - сказал Радий Шевченко.

После оказания первой помощи электрика доставили в травматологическое отделение городской больницы.

В поселке Клевань Ровенской области на предприятии обе ноги работника попали в дробильную машину. Спасатели с помощью бензореза и гидравлических ножниц вытащили их из механизма. Одну ногу мужчине отрезало, другая сильно повреждена.