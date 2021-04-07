Электричка протаранила авто полиции, которое вылетело на пути: видео аварии

Водитель полицейского авто не убедился в безопасности движения и выехал на колею, где служебный автомобиль во время движения сбил электропоезд Фото: korrespondent.net

Возле Кривого Рога электричка протаранила авто полиции, которое въехало на рельсы.

Авария произошла 6 апреля на железнодорожном переезде со звуковой сигнализацией на перегоне Верховцево-Кривой Рог, пишет Днепр Оперативный. Электричка двигалась с сообщением Днепр-Кривой Рог.

По предварительным данным, водитель полицейского авто не убедился в безопасности движения и выехал на колею, где служебный автомобиль сбил электропоезд. Известно, что в результате столкновения никто не пострадал.

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У пригородного поезда согнута лестница подъема в кабину машиниста и поврежден тормозной цилиндр, у авто полиции - разбита часть кузова.

7 марта, около 6:30, на нерегулируемом железнодорожном переезде на окраине Винницы поезд протаранил легковой автомобиль ВАЗ. ДТП произошло на ул. Железнодорожной.