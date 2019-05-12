Экзотическое убийство: три человека застрелили из арбалета

В Германии трех человек в отеле застрелили из арбалета. Фото: Horton

В немецком городе Пассау в отеле трех человек убили из арбалета.

Как отмечается, в одной из комнат горничная обнаружили трех мертвых постояльцев, их тела были пронизаны стрелами, а рядом были два арбалета. Об этом сообщает "Deutsche Welle".

Погибшие - две женщины в возрасте 30 и 33 лет и 54-летний мужчина. Все трое накануне заселились в отель. Пока неизвестно были ли погибшие знакомые, и какие отношения были между ними. Они приехали в Пассау из немецких земель Рейнланд-Пфальц и Нижняя Саксония. По словам хозяина отеля, гости не заказали завтрак, но планировали остаться на три ночи.

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Одна из жительниц отеля отметила, что ночь была "абсолютно тихой", и она не заметила ничего подозрительного.

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