Экстрасенсы дают неутешительные прогнозы: девушка исчезла при загадочных обстоятельствах

Мать пропавшей девушки в Сумах считает. что ее похитили. Фото: theworldnews.net

Полиция и родные ищут девушку 21-летнюю Яну Тюльпа, которая внезапно исчезла. Мать считает, что ее похитили 4 июля. После того, как она пошла на работу.

Пресс-служба полиции Сумской области докладывает, что девушка Пропавший 5 июля, пишет theworldnews.net

Мать Елена Тюльпа говорить, что говорила с дочерью по телефону в вечер перед Похищение. Дивчмна повидомила, что находится дома сама, но телефон Внезапная оборвалась.

"Здесь Раптена я услышала на том конце провода звонок другого телефона", говорит Елена Тюльпа. "Судя по звуку, это был айфон. А уже через мгновение наш разговор с дочерью резко Припин: мне показался, что у нее вихопили из рук телефон! По крайней мере, чулися какие-то стычки, характерные для этого!".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Командира боевиков похитили из дома

После этого мать НЕ общалась с дочкой. на звонкие и не отвечала. А на страницах в социальных сетях Яны Тюльпа начали зникати записи. следующего дня, мать подала иск к полиции о исчезновения ребенка.

"Проанализировав Ход событий в последние дни перед исчезновения Яны, у меня есть все основания подозревать в этом некоторое человек. Предполагают, что моя дочь под их тиски выявило в изолированном от Общества помещениях и не имеет возможности войта на связь с ридними или с кем либо из людей ", - рассказала женщина.

Правоохранители проверяют Версии матери. Она так же заявила, что обращает к экстрасенсам, но они давали неутешительные прогнозы.

В полиции добавили, что на момент исчезновения девушка была одета в синюю куртку, синие джинсы и белые мокасины. имела тату на правой ноге с птичкой колибри и шрам под нижней губой.

Пропавший 27 мая директор компании "Софт Ойл" Кирилл Суворов смог бежать из заключения в одной из загородных турбаз Днепра, где его насильно удерживали представители налоговых органов. Об этом сообщается в программе "Чрезвычайные новости". Журналистам удалось встретиться с бизнесменом. По словам Суворова, его силой заставили сесть в машину и сообщили, что везут в областную налоговую давать показания.