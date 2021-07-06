Экс-командира "Восточного корпуса" отправили за решетку

В Харькове арестовали Олега Ширяева - экс-командира "Восточного корпуса", а ныне одного из лидеров организации нардепа Ильи Киви "Патриоты - за жизнь". Фото: t.me/MaksymZhorin

В Харькове 6 июля арестовали Олега Ширяева - экс-командира "Восточного корпуса", а ныне одного из лидеров организации нардепа Ильи Киви "Патриоты - за жизнь".

В СИЗО его отправили на восемь суток. Об этом сообщил один из лидеров Нацкорпусу Максим Жорин.

"8 суток СИЗО дали на суде в Харькове Ширяеву. Задержали его по делу захвата элеватора в Занках в 2018 году, но это не единственное, за что его разыскивали правоохранительные органы. Очень странная мера пресечения", - говорит Жорин.

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В прокурата подтвердили, что Ширяева задержали по делу о рейдерском захвате элеватора в Занках.

"Подозреваемый не появлялся по вызову следователя для ознакомления с материалами уголовного производства и был объявлен в розыск", - сказал пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Олега Ширяева задержали в Харькове 5 июля. Он один из основателей движения "Восточный корпус", командир роты особого назначения "Восточный корпус", майор милиции. В августе 2015 года уволился из МВД и начал общественную и политическую деятельность. Был советником председателя ОГА. В прошлом году Олег Ширяев стал куратором по всей Украине общественного движения "Патриоты - за жизнь!" скандального нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. Активисты Нацкорпуса связывают его с покушением на своего соратника Артема Мошенского. Его подстрелили возле собственного авто 30 июня.