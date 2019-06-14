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пятница, 14 июня 2019 17:27

Экс-главу РГА осудили за "пьяное" двойное ДТП

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Экс-главу РГА осудили за &quot;пьяное&quot; двойное ДТП
Бывший глава Перечинской РГА на Закарпатье Виктора Олефира осудили на 7 лет за "пьяное" двойное ДТП. Фото - mukachevo.net

7 лет тюрьмы получил бывший председатель Перечинской райгосадминистрации на Закарпатье 43-летний Виктор Олефир за "пьяное" двойное ДТП.

Такое решение сегодня, 14 июня, объявил судья Перечинского районного суда Вадим Чепурнов.

Дело рассматривали почти год. Прокуратура просила для Олефира максимальное наказание за такое преступление - 10 лет тюрьмы.

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На судебном заседании 12 июня Виктор Олефир признал себя виновным в совершении ДТП.

Срок наказания исчисляется с момента задержания.

13 июля в прошлом году Виктор Олефир сел за руль навеселе. Не справился с управлением. Протаранил отбойник, въехал в забор и сбил двух женщин - 71 и 56 лет. Младшая умерла через час, старшая - на следующий день.

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Дата
14
июня

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