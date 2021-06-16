Екатерине Гандзюк должно было исполниться 36: активисты готовят "сюрприз" под стенами МВД

Сегодня, 17 июня, советнице городского головы Херсона и активистке Екатерине Гандзюк должно было исполниться 36 лет.

3 года назад, через 1,5 месяца после 33-го дня рождения, ее облили серной кислотой у подъезда собственного дома. Ожоги стали смертельными.

Активисты анонсировали акцию ко дню рождения Екатерины - в 19:30 они соберутся под стенами министерства внутренних дел, чтобы напомнить имена убийц, рассказали в сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Автор: facebook.com/Віктор Гандзюк 17 июня Екатерине Гандзюк должно было исполниться 36 лет

"Традиционно в этот день мы напоминаем имена тех, кто заказал убийство Кати, кто их покрывал, саботировал расследование, а также о том, что ни один из них не обойдет ответственности. В день рождения Кати мы приглашаем всех выйти под стены МВД и передать привет Арсену Авакову, Антону Геращенко, Артему Шевченко, Артуру Мерикову, Сергею Курдилову и другим, пока безнаказанным правоохранителям. Эту акцию мы проведем так, как это бы понравилось Кати - с запалом, музыкой и файерами", - сказано в сообщении.

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Между тем 15 июня Днепровский райсуд Киева оставил под стражей обвиняемого в убийстве активистки - председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Адвокаты просили суд изменить их подзащитному меру пресечения с содержания под стражей на залог, аргументируя тем, что материалы дела уже исследованы судом, Мангер не может влиять на свидетелей.

"В удовлетворении ходатайств отказать", - говорится в постановлении суда.

Ранее сообщалось о том, что в заседании планировал принять участие народный депутат Илья Кива и взять Мангера на поруки. Однако депутат в зале суда не появился.

Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018-го. За 3 месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела. 6 июня 2019-го исполнители преступления были осуждены. Также по делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука. Павловский заключил сделку со следствием и дал показания по делу о вероятных заказчике и организаторе преступления Мангере и Левине. 16 октября в прошлом году Приморский райсуд Одессы вынес ему приговор. Павловского признали виновным в сокрытии преступления. Присудили два года лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком один год.