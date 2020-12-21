"Ее бы разорвали живьем" - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП

Фото: скриншот с видео

В Луцке на просп. Возрождение произошла авария с участием 3-х автомобилей. Пострадала 5-летняя девочка, она в тяжелом состоянии. Также госпитализировали еще одну пассажирку. По предварительной информации, 32-летняя водитель легковушки Audi на перекрестке не остановилась на красный свет и въехал в такси. Последнее от удара отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение еще с одним авто.

Управляла Audi предприниматель Инна Вильчинская. Была навеселе, по словам свидетелей, пишет ИА "Волынские Новости".

"Водитель такси Chevrolet Aveo остановился на красный сигнал светофора. Через 3-4 секунды в него въехала Audi и такси полетело на встречную полосу. С улицы Сечевой выезжало другое авто, то она въехала у него, в бок. Насколько я видел, в салоне такси была женщина, мужчина, парень и ребенок. Основной удар пришелся на сторону водителя. Удар был такой силы, что задняя часть такси деформировалась в "гармошку". Похоже, что ребенок ударился головой в сиденье водителя. Также видел кровь на лице у пассажирки такси. Мужчина и парень, которые тоже находились в салоне авто, похоже, не очень серьезно пострадали. А девочка - сильно", - говорит очевидец аварии.

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Если бы не полиция, свидетели ДТП совершили бы над водителем Audi самосуд.

"Ее бы разорвали живьем, потому что у нее были видимые признаки алкогольного опьянения. Вот видно, когда человек очень выпил. Она не хотела дышать в Драгер, объясняя это тем, что от шока не может дышать. Она понимала, что если дыхнет в Драгер и прибор покажет лишние промилле, то уже не отвертится - слишком много свидетелей", - добавил очевидец ДТП.

Сдавать анализ водителя забрали в медучреждение, результат обещают обнародовать сегодня, 21 декабря.

За 11 месяцев 2020 года из-за вождение в состоянии опьянения в Украине произошло 4118 ДТП. В результате аварий погибли 97 человек, травмированы 1425, сообщила патрульная полиция Украины.