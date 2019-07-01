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понедельник, 01 июля 2019 16:15

Двух девочек ударило током у пруда: 11-летняя погибла

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В одном из сел Кодымского района Одесской области 11-летняя девочка погибла от поражения электрическим током.

Ухватилась за провода, когда падала с 9-метровой земляной насыпи. Ее 13-летняя подруга получила незначительный удар током, когда пыталась оттянуть потерпевшую, рассказали в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: od.npu.gov.ua
  В Одесской области 11-летняя девочка погибла от поражения электрическим током
В Одесской области 11-летняя девочка погибла от поражения электрическим током

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"По предварительным данным, девочка с подругой играла на пруду. Там проводятся работы по его расширению. В ходе восстановительных работ под линиями электропередач сделана насыпь высотой около 9 метров. Играя, девочка взобралась на него, поскользнулась. Чтобы не упасть, схватилась за высоковольтный провод, который находился на высоте около 1,5 метров. В результате удара электротоком она скончалась на месте", - сказано в сообщении.

Автор: od.npu.gov.ua
  В Одесской области 11-летняя девочка погибла от поражения электрическим током
В Одесской области 11-летняя девочка погибла от поражения электрическим током

По данному факту начато уголовное производство. Следствие продолжается.

15-летняя Кристина Пинджоля из Ужгорода умерла от удара электротоком, когда купалась в реке Уж. Правоохранители установили: "пробивал" насос, который закачивал речную воду в частный бассейн.

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