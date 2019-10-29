Двоих мужчин убила кукуруза

28 октября в Ивано-Франковской области двое мужчин умерли под насыпями кукурузы, один госпитализирован.
Все трое оказались в приемной яме сушки элеватора, сообщили в УНН.
Трагедия произошла в 21:13 в селе Кинашов.
Работники предприятия "Агро-ВИТА" обратились в Государственную пожарно-спасательной часть №3 города Галич и сообщили, что троих мужчин засыпает кукурузой.
До прибытия спасателей работники смогли вытащить мужчину, 1986 года рождения. Однако двух других спасти не удалось.
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27 октября на автодороге "Житомир-Черновцы" произошла смертельная авария.
Около 8:20 возле села Солобковцы Ярмолинецкого района Хмельницкой области столкнулись грузовик DAF и Volkswagen Caddy. В последнем ехала семья хмельнитчан. Родители и один их ребенок погибли. Выжил только 10-летний парень, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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