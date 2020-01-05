Двое водителей подрались на улице, в ход пошло и оружие

В Днепре двое водителей устроили драку со стрельбой в середине дня. Один из них применил травматическое оружие.
Водители поссорились на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Титова, пишет apostrophe.ua.
Сначала мужчины пытались разрешить ситуацию на словах, после чего она стала напряженной. Водитель Lexus достал травматический пистолет и выстрелил водителю Mercedes Vito в ногу.
Стрелок от полиции не убегал. Пострадавшему вызвали врачей.
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В середине декабря в Николаеве водитель такси устроил стрельбу от время конфликта с пассажиром.
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