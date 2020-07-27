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понедельник, 27 июля 2020 16:13

Двое товарищей угнали маршрутку и гоняли по Киеву

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Двое товарищей угнали маршрутку и гоняли по Киеву
В Киеве двое товарищей украли на остановке маршрутку "Богдан", пока водитель отошел. Злоумышленников задержали. Фото: t.me/kyivpatrol

В Киеве двое товарищей украли на остановке маршрутку "Богдан", пока водитель отошел. И поехали кататься.

Происшествие случилось вечером 26 июля, сообщили в патрульной полиции Киева.

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"Автопатруль обнаружил на остановке растерянного водителя и очевидцев, которые рассказали, что пока водитель отошел, двое парней зашли в салон автобуса и поехали в направлении улицы Кирилловской. Инспекторы немедленно передали ориентировки всем автопатрулям. Вскоре пустой "Богдан" обнаружили на улице Тульчинский. К инспекторам сразу подошли возмущенные очевидцы и показали видео "приключений" автоворов - молодые люди ездили по улице на большой скорости, совершали опасные маневры, во время поездки передавали руль друг другу. После чего покинули автобус во дворе и исчезли. Также очевидцы указали вероятное направление бегства водителей", - сказано в сообщении.

Уже через несколько минут патрульные разыскали и задержали предполагаемых угонщиков на улице Кирилловской. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции.

В Ровно 17-летний ром угнал маршрутку и возил пассажиров. Пассажиры, воспользовавшиеся услугами маршрутного такси №51 и заплатившие за проезд, стали невольными соучастниками преступления.

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Дата
27
июля

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