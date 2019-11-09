Двое полицейских обокрали мужчину

Избили и забрали золотую цепочку. Фото: Укрінформ

В Харькове задержали полицейского, который вместе со знакомым избил мужчину и забрал его золотую цепочку и сумку с личными вещами.

Ночью 37-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Правоохранители задержали нападавших неподалеку от места преступления. Мужчины попытались выбросить на землю две цепочки.

Злоумышленниками оказались 23-летний сотрудник отдела полиции в метрополитене и его 24-летний знакомый. У мужчин изъяли сумку потерпевшего.

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Злоумышленников задержали. По факту разбоя начато уголовное производство. Виновникам грозит от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Харькове на улице Залютинской неизвестные приковали к опоре моста 42-летнего мужчину, которого 2 года разыскивают по подозрению в хулиганстве и взяточничестве.