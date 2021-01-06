Двое мужчин сгорели заживо в трансформаторе

В Хмельницкой области двое мужчин сгорели в трансформаторе.
Трагедия произошла 6 января в поселке городского типа Старая Ушица Каменец-Подольского района неподалеку музыкальной школы, пишет "Depo. Хмельницкий". Двое погибших - местные жители.
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Возгорание произошло из-за замыкания в трансформаторной подстанции.
На месте происшествия работают представители ДСНС и РЭС. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
В селе Закутинцы Бердичевского района Житомирской области 7-летний мальчик пытался самостоятельно потушить сеновал, а в результате оказался в больнице.
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