Двое мужчин сгорели заживо в трансформаторе

Возгорание произошло из-за замыкания в трансформаторной подстанции Фото: khm.depo.ua

В Хмельницкой области двое мужчин сгорели в трансформаторе.

Трагедия произошла 6 января в поселке городского типа Старая Ушица Каменец-Подольского района неподалеку музыкальной школы, пишет "Depo. Хмельницкий". Двое погибших - местные жители.

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Возгорание произошло из-за замыкания в трансформаторной подстанции.

На месте происшествия работают представители ДСНС и РЭС. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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