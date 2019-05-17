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пятница, 17 мая 2019 15:46

Двое иностранцев и киевлянин требовали у похищенного $30 тыс. и автомобиль

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Двое иностранцев и киевлянин требовали у похищенного $30 тыс. и автомобиль
В селе Чубинское Бориспольского района группа из трех человек похитила мужчину, вывезли его в лес, запугивали, требовали деньги и автомобиль. Фото с открытых источников.

В селе Чубинское Бориспольского района Киевской области группа из 3 человек похитила мужчину.

Злоумышленники завезли его в лес, стреляли в потерпевшего из травматического оружия и звонили его жене. Требовали за освобождение мужа $30 тыс. и автомобиль.

После получения денежных средств и автомобиля "Мерседес С200" мужчину отпустили, передает Нацполиция Киевской области.

Работники криминальной полиции и следователи установили лиц - 37-летнего и 41-летнего уроженцев Республики Таджикистан и 33-летнего киевлянина, причастных к преступлению.

Правоохранители обнаружили у них ключи от угнанного автомобиля и личные вещи потерпевшего.

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Двух нападающих держат под стражей, третьего объявили в розыск. Ведется расследование по статьям УК Украины - разбой, незаконное завладение транспортным средством и вымогательство.

После объявления приговора суда и отбывания наказания правоохранители будут рассматривать вопрос о выдворении из Украины иностранцев и запрета въезда.

В частности, злоумышленники проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киева и Киевской области.

Службы безопасности нескольких стран обезвредили международную группу киберпреступников под названием Avalanche. Уголовная сеть использовала вредоносное программное обеспечение GozNym. Оно распространялось на компьютерах жертв, что позволяло получить доступ к их банковским счетам, пишет пресс-служба Европола.

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