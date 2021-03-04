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четверг, 04 марта 2021 10:29

Двое детей обварились кипятком

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Двое детей обварились кипятком
На Днепропетровщине 12-месячный мальчик и 2-летняя девочка обварилися кипятком. Фото: pixabay.com

В селе Первомайское Никопольского района Днепропетровской области 12-месячный мальчик и 2-летняя девочка обварились кипятком.

Несчастье произошло днем ​​3 марта. Оба ребенка с ожогами в больнице. Об этом пишет "Информатор" со ссылкой на источники в полиции.

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Отмечается, что дети полезли к плите, на которой кипела вода, и вывернули ее на себя. В результате мальчик получил 20% ожогов тела 2-й степени, больше всего пострадали голова и туловище. У девочки ожоги 2-й степени 25% тела - локтя, ягодиц, голени и кисти.

Детей доставили в больницу №4 города Никополь. Их состояние оценивают как средней тяжести.

В Днепре медики спасают 12-месячную Надежду из Марганца. Девочка прыгнула в ванну с кипятком. Имеет 60% ожогов тела. Анестезиологи стабилизировали состояние девочки, а комбустиологи готовятся к операции. У ребенка сильно обожженные руки.

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Дата
04
марта

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