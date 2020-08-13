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четверг, 13 августа 2020 11:08

Двое братьев Украины погибли в Чехии. Третий - в больнице
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В Чехии разбился микроавтобус с украинцами. Погибли 2 брата
Фото: mukachevo.net
В Чехии разбился микроавтобус с украинцами. Погибли 2 брата
В Чехии разбился микроавтобус с украинцами. Погибли 2 брата

В Чехии между Хрудимом и Пардубице, у въезда на кольцевую рядом с Медлешице столкнулись 2 микроавтобуса.

В результате аварии погибли 2 мужчин, еще 4 человека остаются в больницах с травмами, среди них водитель второго микроавтобуса, пишет mukachevo.net со ссылкой на чешские СМИ. По предварительной информации, погибшие были братьями, они из Ивано-Франковской области. Третий брат умерших - в больнице.

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"Одним автобусом управлял 20-летний мужчина. Он ехал с Хрудима к Пардубице. Пять иностранцев (украинцев) ехали в дорогу, их водитель не выжил в аварии. Погиб на месте. Трое раненых были доставлены в больницу "Градец Кралове", двое попали в больницы в Пардубице и Хрудими", - говорит региональный представитель скорой помощи Алесь Малый.

Одного из травмированных перевезли спасательным вертолетом.

Известно, что мужчины уже некоторое время работали в Чехии. У одного из погибших мужчин осталась дочь и сын школьного возраста. У другого - сын.

В Польше в ДТП погибли 2 украинцев. Были родными братьями. 28-летний Виктор и на год младше Андрей Мельницкий - родом из села Большая Городница на Ровенщине. Ездили на заработки в Польшу, ремонтировали и перепродавали автомобили.

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Дата
13
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