Двое братьев не вернулись домой

В Одесской области разыскивают братьев 10-летнего Вадима и 12-летнего Дениса Кривовидов из поселка Ширяево.

Ребята вечером 18 февраля ушли из дома и по настоящее время их местонахождение неизвестно, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В Одесской области разыскивают братьев 10-летнего Вадима и 12-летнего Дениса Кривовидов из поселка Ширяево

Приметы Дениса: рост 145 см, худощавого телосложения, глаза карие, длинные темные волосы.

Был одет: в черную куртку, темно-синие джинсы.

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Приметы Вадима: рост 130 см, глаза карие, волосы светлые.

Был одет: в черные спортивные штаны, темно-синюю куртку, синий свитер.

Всех, кто видел ребят, просят сообщить по телефонам: 0485821230, 0485821140 или на спецлинию "102".

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