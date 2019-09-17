Движение в ЕС может быть подорван – сети обсуждают поджог дома Гонтаревой

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский раскачивает популярность, пока начнутся договоренности с Россией - политтехнолог
Зеленский раскачивает популярность, пока начнутся договоренности с Россией - политтехнолог
1 Просмотров: 774
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
Просмотров: 423
Снятием депутатской неприкосновенности забили последний гвоздь в гроб украинского парламентаризма - Терен
Снятием депутатской неприкосновенности забили последний гвоздь в гроб украинского парламентаризма - Терен
Просмотров: 873
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
3 Просмотров: 810
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 882
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 2475
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1224
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2934
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1422
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2115
Фото
Все фото
4
8
5
3
5
Показали новые фото пожара в доме Гонтаревой
Показали новые фото пожара в доме Гонтаревой
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой
34-летний мужчина зарезал 18-летнюю возлюбленную и ранил ее друга
34-летний мужчина зарезал 18-летнюю возлюбленную и ранил ее друга
От удара вылетели сиденья: в Киеве бус протаранил маршрутку с людьми
От удара вылетели сиденья: в Киеве бус протаранил маршрутку с людьми
Видео
Все видео
Уцелели часы и сейф: показали, что осталось от имения Гонтаревой
Уцелели часы и сейф: показали, что осталось от имения Гонтаревой
Показали видео пожара в доме Гонтаревой под Киевом
Показали видео пожара в доме Гонтаревой под Киевом
В Киеве более 30 автомобилей облили кислотой
В Киеве более 30 автомобилей облили кислотой
Показали видео с места ДТП с "новой Зайцевой"
Показали видео с места ДТП с "новой Зайцевой"
В столице горит свалка
В столице горит свалка
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4806
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1674
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31005
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 сентября 2019
1 Просмотров: 639
Кавуни
За сезон я можу не скуштувати жодної дині. Але кавун у хаті має бути щодня. Це почалося з материних оповідань про педагогічну практику. Студенткою її ...
вторник, 17 сентября 2019 14:45

Движение в ЕС может быть подорван – сети обсуждают поджог дома Гонтаревой
8

  Комментировать

 

Сегодня в центре внимания мировых СМИ оказался пожар под Киевом - сожгли дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Некоторые эксперты и политики считают, что это выгодно самой Гонтаревой, чтобы получить политическое убежище в Великобритании. Но кто бы ни заказал этот поджог, проиграет от этого Украина. Власть должна сделать все, чтобы как можно быстрее найти виновников пожара.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с позицией известных людей относительно этого преступления.







ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после

В ночь на 17 сентября под Киевом сгорел дом экс-руководительницы Нацбанка Валерии Гонтаревой. На месте пожарища полиция нашла зажигательную светло-шумовую ракету.

Сама Гонтарева с семьей находится в Лондоне. Свою причастность к поджогу дома назвала бессмыслицей.

27 августа Печерский райсуд Киева дал ГБР разрешение принудительно доставить Гонтареву на допрос по делу о возможных злоупотреблениях служебным положением членами правления Нацбанка. Гонтарева назвала вызов в ГПУ попыткой дискредитации достижений в финансовом секторе и предлагала следователем прилетать в Лондон.

30 августа экс-глава НБУ сообщила, что ее сбил автомобиль в центре Лондона. Гонтарева предположила, что к аварии причастен олигарх Игорь Коломойский - он отрицал. Местная полиция назвала это несчастным случаем.

В ночь на 5 сентября в Киеве подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку эк-главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Движение в ЕС может быть подорван – сети обсуждают поджог дома Гонтаревой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
сентября

Тысячи людей требовали легализовать церковь

Президенты Украины и России провели закрытую встречу

Крупнейший украинский фестиваль посвятили погибшему композитору

Разбился Андрій Гусин

Россия нарушила 5 международных договоров

Пловец вытащил из воды пассажиров троллейбуса

Самое читаемое
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
6
 Просмотров: 64719
&quot;В стриптиз или в порно?&quot; - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
"В стриптиз или в порно?" - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
4
 Просмотров: 36883
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
8
 Просмотров: 25491
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
6
 1 Просмотров: 19594
Астролог рассказала, кому следующая неделя принесет славу и деньги
Астролог рассказала, кому следующая неделя принесет славу и деньги
 Просмотров: 15192
Происшествия
Маршрутка с пассажирами врезалась в легковушку, есть жертвы
Маршрутка с пассажирами врезалась в легковушку, есть жертвы Просмотров: 99
Уцелели часы и сейф: показали, что осталось от имения Гонтаревой
Уцелели часы и сейф: показали, что осталось от имения Гонтаревой
 Просмотров: 243
Мужчина, который мучал своего собаку, повесился
Мужчина, который мучал своего собаку, повесился Просмотров: 387
США и ЕС призывают честно расследовать преступления против Гонтаревой
США и ЕС призывают честно расследовать преступления против Гонтаревой 1 Просмотров: 198
16-летний водитель во время аварии убил своего деда
16-летний водитель во время аварии убил своего деда Просмотров: 468
Больше всего комментируют
10
Богдан: Отдельные политсилы пытаются дестабилизировать ситуацию
7
У Зеленского не видят смысла от пресс-конференций
5
Россияне идут вон, тогда выборы на Донбассе - Зеленский
3
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
3
Историк объяснил, почему опасно открывать архивы КГБ
Голосов: 1088
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua