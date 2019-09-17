Движение в ЕС может быть подорван – сети обсуждают поджог дома Гонтаревой

Сегодня в центре внимания мировых СМИ оказался пожар под Киевом - сожгли дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Некоторые эксперты и политики считают, что это выгодно самой Гонтаревой, чтобы получить политическое убежище в Великобритании. Но кто бы ни заказал этот поджог, проиграет от этого Украина. Власть должна сделать все, чтобы как можно быстрее найти виновников пожара.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с позицией известных людей относительно этого преступления.

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В ночь на 17 сентября под Киевом сгорел дом экс-руководительницы Нацбанка Валерии Гонтаревой. На месте пожарища полиция нашла зажигательную светло-шумовую ракету.

Сама Гонтарева с семьей находится в Лондоне. Свою причастность к поджогу дома назвала бессмыслицей.

27 августа Печерский райсуд Киева дал ГБР разрешение принудительно доставить Гонтареву на допрос по делу о возможных злоупотреблениях служебным положением членами правления Нацбанка. Гонтарева назвала вызов в ГПУ попыткой дискредитации достижений в финансовом секторе и предлагала следователем прилетать в Лондон.

30 августа экс-глава НБУ сообщила, что ее сбил автомобиль в центре Лондона. Гонтарева предположила, что к аварии причастен олигарх Игорь Коломойский - он отрицал. Местная полиция назвала это несчастным случаем.

В ночь на 5 сентября в Киеве подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку эк-главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева.