Две легковушки разнесло вдребезги в лобовом столкновении - есть пострадавшие

На Львовщине в столкновении двух легковушек пострадали три человека.

Авария произошла на автодороге "Львов-Шегини" в одном из сел Мостисском районе, сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

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Фото: facebook.com/MVS.LVIV

"Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили" БМВ ", которым управлял 41-летний житель Бугского района и" Мицубиси "под управлением 51-летнего жителя города Судовая Вишня. В результате столкновения телесные повреждения получили водители транспортных средств и пассажир "Мицубиси" в возрасте 46 лет ", - сказано в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство за нарушение правил дорожного движения. Обстоятельства ДТП выясняются.

На Ивано-Франковщине легковик после ДТП сбил насмерть женщину. Авария произошла 28 декабря около 11:00 в селе Татаров Яремчанского городского совета. Легковушка отлетела на женщину, когда она стояла на тротуаре.