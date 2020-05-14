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четверг, 14 мая 2020 12:09

Два Volkswagen Passat сошлись в смертельном столкновении
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На Николаевщине столкнулись два Volkswagen Passat. Оба водителя погибли на месте происшествия
Фото: mk.dsns.gov.ua

14 мая, около 8:00, на автодороге вблизи с. Белоусовка Вознесенского района Николаевской области столкнулись два Volkswagen Passat.

Оба водителя погибли на месте происшествия, одна пассажирка получила телесные повреждения, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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На месте происшествия работают следователи, спасатели и медики. Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.

Следователи открыли уголовное производство.

Вблизи с. Лозоватка Кропивницкого района произошла смертельная авария с участием автомобилей марки ГАЗель и ВАЗ-2110. В результате столкновения погиб 51-летний водитель легковушки и его 50-летняя пассажирка. Водитель другого авто - в больнице.

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