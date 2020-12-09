Два тренера и экс-полицейский: новые подробности об убийцах столичного музыканта

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве музыканта и аранжировщика Александра Деревянко. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В убийстве столичного музыканта Александра Деревянко правоохранители подозревают фитнес-тренеров 35-летнего Дениса Мамедова, 31-летнего Андрея Подобу, а также их знакомого 31-летнего Юрия Туманского.

Денис Мамедов - столичный фитнес-тренер, имел много клиентов. Месяц назад его привлекали к ответственности за хранение наркотиков. В 2016 году - за нанесение тяжких телесных травм человеку, в прошлом году - за кражи и нападение на жену, сообщают "Чрезвычайные новости".

"Для меня это шок, не верится, что он мог такое сделать. Он был всегда открытым, дружелюбным, если что-то не получалось, то всегда помогал. Что с ним произошло за последние два года я не знаю. В целом его поведение не изменилась, однако некоторые знакомые говорили, что он стал более агрессивным", - рассказала одна из клиенток спортсмена Анастасия.

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Юрий Туманский - экс-полицейский из Луганска, был клиентом Мамедова, впоследствии они подружились. Перекладывает вину именно на бывшего тренера. Говорит, его запугали. Поэтому позже он пришел в полицию. Андрей Подоба уверяет, не знал об убийстве.

"Я думал, что это будет перевозка вещей. А тогда, когда я узнал, в чем именно дело, под действием прямых угроз, дальше действовал против моей воли. У человеке был нож", - заявил Подоба.

Денис Мамедов уверяет, что не причастен к убийству.

5 декабря задержали двух подозреваемых в убийстве музыканта 65-летнего Александра Деревянко - Юрия Туманского и Дениса Мамедова. Суд взял их под стражу на два месяца. По данным следствия, ранее задержанные подозреваемые якобы с целью обучения игре на гитаре попали в квартиру киевлянина, где избили его и задушили. Завладев документами на квартиры мужчины, деньгами и драгоценностями, подозреваемые пытались скрыть тело. Для этого они завернули убитого в пленку, одеяло и вывезли в один из гаражных кооперативов на Киевщине, где намеревались залить тело бетоном. Но не успели. Через 2 дня задержали еще одного сообщника подозреваемых.