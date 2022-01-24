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понедельник, 24 января 2022 23:37

Два ружья и патроны возле трупов: в доме нашли двух застреленных мужчин

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Два ружья и патроны возле трупов: в доме нашли двух застреленных мужчин
На Полтавщине в доме нашли застреленных мужчин 35 и 39 лет. Фото: npu.gov.ua

В одном из сел Семеновской общины Кременчугского района на Полтавщине в доме нашли застреленными мужчин 35 и 39 лет.

Тела обнаружили мать одного из них 23 января около 23:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"74-летняя женщина сообщила, что ее сын, вероятно, покончил жизнь самоубийством, выстрелив из ружья", - говорится в сообщении.

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На место происшествия сразу прибыла полиция. В доме обнаружили застреленными сразу двух мужчин. Также полицейские в доме нашли два охотничьих ружья, патроны и гильзы, которые отправили на экспертизу.

Сейчас правоохранители пытаются установить обстоятельства смерти мужчин. Открыли уголовное производство.

В Киеве в районе станции метро Дорогожичи в одной из квартир обнаружили два трупа. Отмечается, что двое мужчин жили с телом умершего друга четыре недели.

Когда умер второй, четыре дня спустя родственница забила тревогу и указала полиции на квартиру.

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