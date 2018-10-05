Два человека погибли от удара легковушки в электроопору

Во время ДТП в салоне "Шкоды", кроме водителя, находились трое пассажиров, все местные жители. Фото: storage1a.censor.net

5 октября ночью в Стрые на Львовщине автомобиль столкнулся с электроопорой. 2 мужчин погибли, еще один - в реанимации.

Водитель автомобиля "Шкода Октавия", 23-летний житель города Стрый, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с электроопорой, - пишет ZIK.

От удара электроопора упала на автомобиль.

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Во время ДТП в салоне "Шкоды", кроме водителя, находились 3 пассажиров, все местные жители. Двое из них, 30 и 31 год, от полученных травм скончались на месте происшествия, еще один, 26-летний, находится в реанимации.

По данному факту открыли уголовное производство о нарушении правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 5 лет. Проводят досудебное расследование.

Водитель "Октавии" задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения. Также медики устанавливают, находился ли мужчина за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

4 октября в Ивано-Франковске грузовой автомобиль ЗИЛ сбил мальчика 7-8 лет. Авария произошла на пешеходном переходе на улице Довженко.