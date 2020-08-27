Два брата разбились на мотоцикле. 15-летнего не спасли

В селе Зарудье Дубенского района Ровенской области братья 20 и 15 лет с соседнего Белобережья разбились на мотоцикле Lifan. Младшего не спасли.
Авария произошла 27 августа около 10:40, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"20-летний водитель мотоцикла ехал с 15-летним братом. Не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения и въехал в дерево. Братьев с травмами доставили в больницу, где младший - умер", - сказано в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства смертельной ДТП.
Между селами Высоцкое и Заболотцы в Бродовском районе Львовской области погибли двое 21-летних товарищей. Ехали на мотоцикле "Вайпер 250" и врезались в дерево.
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