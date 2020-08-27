Два брата разбились на мотоцикле. 15-летнего не спасли

 
Ексклюзивы
1/5
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 405
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 702
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 657
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1746
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2700
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1908
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 324
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 504
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 2052
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 738
Фото
Все фото
4
3
5
3
4
Гранатометы, пулемет, мины СБУ обнаружила большой схрон оружия
Гранатометы, пулемет, мины СБУ обнаружила большой схрон оружия
Прокуроры случайно наткнулись на плантацию элитной карликовой конопли
Прокуроры случайно наткнулись на плантацию элитной карликовой конопли
В лесном массиве нашли женщину с порезанной грудью
В лесном массиве нашли женщину с порезанной грудью
Потерял деньги и боялся идти домой: 12-летний парень провел ночь в лесополосе
Потерял деньги и боялся идти домой: 12-летний парень провел ночь в лесополосе
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
Видео
Все видео
Спецоперация: полиция опровергла информацию о похищении мужчины в Киеве
Спецоперация: полиция опровергла информацию о похищении мужчины в Киеве
12-летний парень стал жертвой насильника на пастбище
12-летний парень стал жертвой насильника на пастбище
Мужчина исчез вместе с авто после ночной рыбалки
Мужчина исчез вместе с авто после ночной рыбалки
Похищение человека в Киеве сняли очевидцы. Введен план "Перехват"
Похищение человека в Киеве сняли очевидцы. Введен план "Перехват"
В тюрьме умер самый жестокий маньяк Украины
В тюрьме умер самый жестокий маньяк Украины
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 504
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 738
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5472
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3240
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6759
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 августа 2020
Просмотров: 45
Поїзд після війни
— У 16 років мене вже ховали, — розповідає 90-річний тесть. Увечері після картопляних жнив я люблю послухати його розповіді. ...
четверг, 27 августа 2020 17:25

Два брата разбились на мотоцикле. 15-летнего не спасли

  Комментировать

В селе Зарудье Дубенского района Ровенской области братья 20 и 15 лет с соседнего Белобережья разбились на мотоцикле Lifan. Младшего не спасли.

Авария произошла 27 августа около 10:40, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: rv.npu.gov.ua
  На Ровенщине братья 20 и 15 лет разбились на мотоцикле Lifan
На Ровенщине братья 20 и 15 лет разбились на мотоцикле Lifan

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Протянуло более 100 м: 17-летний парень погиб в аварии

"20-летний водитель мотоцикла ехал с 15-летним братом. Не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения и въехал в дерево. Братьев с травмами доставили в больницу, где младший - умер", - сказано в сообщении.

Автор: rv.npu.gov.ua
  Братьев с травмами доставили в больницу. Младшего не спасли
Братьев с травмами доставили в больницу. Младшего не спасли

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства смертельной ДТП.

Между селами Высоцкое и Заболотцы в Бродовском районе Львовской области погибли двое 21-летних товарищей. Ехали на мотоцикле "Вайпер 250" и врезались в дерево.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Два брата разбились на мотоцикле. 15-летнего не спасли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

В тюрьме умер самый жестокий маньяк Украины

Самое читаемое
Крикнул &quot;Аллах Акбар&quot; – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне &quot;Десна&quot;
Крикнул "Аллах Акбар" – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне "Десна"
 Просмотров: 16488
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
4
 Просмотров: 16155
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
5
 Просмотров: 14410
Рассказали о майоре, который оставил без ног трех курсанток
Рассказали о майоре, который оставил без ног трех курсанток Просмотров: 12933
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей Просмотров: 12168
Происшествия
Бывший полицейский изнасиловал девушку
Бывший полицейский изнасиловал девушку Просмотров: 72
Гранатометы, пулемет, мины СБУ обнаружила большой схрон оружия
Гранатометы, пулемет, мины СБУ обнаружила большой схрон оружия
4
 Просмотров: 162
Активист разоблачил Telegram-канал, на котором учили насилию
Активист разоблачил Telegram-канал, на котором учили насилию Просмотров: 225
Прокуроры случайно наткнулись на плантацию элитной карликовой конопли
Прокуроры случайно наткнулись на плантацию элитной карликовой конопли
3
 1 Просмотров: 783
15-летняя школьница вонзила себе в живот кухонный нож
15-летняя школьница вонзила себе в живот кухонный нож Просмотров: 522
Больше всего комментируют
10
В случае победы на выборах Байден пообещал предоставить Украине летальное оружие
7
Зеленский представил кандидатом в мэры "оппоблоковца"
5
Чего хочет Зеленский после завершения президентского срока
4
Убийство Шеремета: СБУ изъяла ключевое видео с пидрывательницей
3
Зеленский планирует завершить войну на Донбассе в этом году
Голосов: 3391
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua