Душили ремнем от сумки и били: на таксиста напали пассажиры

В Черкасской области мужчина и женщина пытались убить таксиста.

Спас его другой водитель, который ехал мимо и остановился. Обидчики заметили постороннего и убежали в лес, сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.

"11 мая около 17:00 в полицию города Канева обратился местный житель, который сообщил о нападении на него. Таксист рассказал, что на автовокзале к нему в авто сели пассажиры и попросили подвезти в село Степанцы. Затем они останавливались возле магазина, чтобы приобрести бутылку водки и сигареты. Уже за городом, по просьбе пассажиров они изменили направление, чтобы заехать справить нужду. Тогда, на обочине дороги девушка, которая сидела позади водителя, накинула на его шею ремень от сумки и начала душить, а мужчина наносил удары кулаком в лицо и бутылкой по голове потерпевшего. Водитель отбивался и, открыв дверь, попытался выбраться из салона, - говорится в сообщении.

После того как нападавшие скрылись, таксист вместе с водителем, который стал свидетелем инцидента, вызвали полицейских. Они почти сразу вышли на след злоумышленников. Ими оказались 25-летняя жительница села Бобрица и 31-летний житель села Майдановка Черкасской области.

Фото: ch.npu.gov.ua

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Выяснилось, что до того, как мужчина и женщина напали на таксиста, в Каневе, на улице Шевченко, они избили и ограбили мужчину, забрав у него пакет с продуктами.

Обидчикам уже вручили подозрение и вскоре выберут меру пресечения.

Следствие продолжается.

В Шостке Сумской области на 25-летнего таксиста напали пассажиры. Они угрожали ему оружием и убийством, поэтому мужчине пришлось на полном ходу выпрыгивать из машины.