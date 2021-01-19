Душил и резал ножом: мужчина за 70 грн. чуть не убил консьержку

Нападающий отобрал у пострадавшей 70 гривен

В Днепре мужчина напал на 70-летнюю консьержку.

Нападающий отобрал у пострадавшей 70 грн., сообщили в патрульной полиции Днепропетровской области.

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"Этой ночью экипаж получил информацию о том, что на улице Янгеля неизвестный разбил стекло на балконе первого этажа и пытается ворваться в квартиру. Патрульные прибыли на вызов. Мужчина, который вызвал полицию, сообщил, что предполагаемый преступник ушел, но он запомнил как то выглядит и куда направился. Патрульные отправились на поиски. во время отработки района увидели, как из подъезда одной из многоэтажек выбежал мужчина, а за ним вышла окровавленная женщина. Патрульные бросились вдогонку за гражданином и задержали его ", - говорится в сообщении.

Женщина рассказала полицейским, что мужчина как только зашел в подъезд, начал ее бить, душить и наносить раны предметом, похожим на нож. Затем отобрал 70 грн.

Пострадавшей вызвали "скорую". Нападающего забрали в участок.

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