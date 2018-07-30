ДТП возле DreamTown: 7 разбитых автомобилей

Honda спровоцировала масштабное ДТП неподалёку от Оболонского проспекта, 5.
Водитель авто находился в сильном алкогольном опьянении - драгер показал 2,92 промилле, сообщает Киев. Оперативный.
Изначально Honda въехала в припаркованный рядом автомобиль Skoda, затем в попутнодвижущийся автомобиль Volkswagen, а потом от удара Volkswagen и Honda отбросило на 4 припаркованных автомобиля.
Мужчина попытался убежать, но небезразличные граждане задержали его до приезда полиции.
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29 июля в Киеве на проспекте Академика Палладина Audi A4 протаранил KIA Sportage. В авто была семья с младенцем. Виновник ДТП был пьян. Пострадали 3 человека.
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