ДТП в Харькове: защита Дронова просит вернуть дело на новое рассмотрение

Верховный суд открыл производство по кассационной жалобе защитника осужденного за ДТП на ул. Сумской в Харькове Геннадия Дронова.
Постановление об открытии кассационного производства от 20 декабря появилось в Едином реестре судебных решений 23 декабря.
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"Открыть кассационное производство по кассационной жалобе защитника осужденного адвоката Геннадия Токарева пна риговор Киевского районного суда г.. Харькова", - говорится в документе.
Защита просит отменить приговор и вернуть дело на новое рассмотрение, пояснил адвокат Дронова Геннадий Токарев.
Верховный суд Украины рассмотрит жалобу другой участницы масштабной аварии на ул. Сумской в Харькове, в которой погибли 6 человек, Елены Зайцевой. Ее защита просит пересмотреть или отменить приговор Киевского районного суда Харькова.
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