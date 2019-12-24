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вторник, 24 декабря 2019 18:10

ДТП в Харькове: защита Дронова просит вернуть дело на новое рассмотрение

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ДТП в Харькове: защита Дронова просит вернуть дело на новое рассмотрение
Дело участника масштабной аварии в Харькове Геннадия Дронова дошло до Верховного суда. Фото - mediaport.ua

Верховный суд открыл производство по кассационной жалобе защитника осужденного за ДТП на ул. Сумской в Харькове Геннадия Дронова.

Постановление об открытии кассационного производства от 20 декабря появилось в Едином реестре судебных решений 23 декабря.

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"Открыть кассационное производство по кассационной жалобе защитника осужденного адвоката Геннадия Токарева пна риговор Киевского районного суда г.. Харькова", - говорится в документе.

Защита просит отменить приговор и вернуть дело на новое рассмотрение, пояснил адвокат Дронова Геннадий Токарев.

Верховный суд Украины рассмотрит жалобу другой участницы масштабной аварии на ул. Сумской в ​​Харькове, в которой погибли 6 человек, Елены Зайцевой. Ее защита просит пересмотреть или отменить приговор Киевского районного суда Харькова.

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