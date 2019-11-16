ДТП в Харькове: Дронов обжаловал свой приговор

Защита Дронова подал апелляцию на приговор.

Защита Геннадия Дронова, осужденного на 10 лет лишения свободы за ДТП, подал жалобу в Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины.

"Я больше не его адвокат, у нас закончился договор. Жалобу подавал новый адвокат", - сообщил адвокат Сергей Перепелица.

Перепелица был адвокатом Дронова на стадии досудебного следствия и при рассмотрении дела в Киевском районном суде Харькова и Харьковском апелляционном суде.

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Вечером 18 октября 2017 в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 6 из них погибли. 26 февраля 2019 Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными и приговорил обоих к максимальным срокам лишения свободы, предусмотренных статьей (по 10 лет) и лишения права управлять транспортными средствами на 3 года. 14 августа Харьковский апелляционный суд отказался смягчить наказание Елене Зайцевой. В августе Геннадия Дронова этапировали в Крюковскую исправительную колонию № 29 в Полтавской области.