ДТП с кортежем Ярославского: похищенные вещи погибшего тайно вернули в морг

Фото: khar.gp.gov.ua

16 февраля в морг вернули вещи мужчины, которого насмерть сбил кортеж президента бизнес-группы DCH Александра Ярославского.

Полиция будет выяснять, как такое могло произойти, и не изменены ли и не повреждены вещи, сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Парень с тяжелой судьбой" - адвокат рассказал о погибшем под колесами кортежа Ярославского

В полиции эту информацию пока не подтвердили.

Однако накануне сообщили, что другие вещественные доказательства и тело погибшего находятся под охраной полиции. Также два автомобиля, которые были участниками ДТП, доставляют в Киев для детальных экспертиз.

Из морга в Чугуеве Харьковской области похитили вещи мужчины, которого насмерть сбил кортеж президента бизнес-группы DCH Александра Ярославского. Важные доказательства должны были пройти экспертизу, исчезли с субботы, 12 февраля. Известно, что взлома не было. Кто именно украл вещи и как - будут устанавливать правоохранители.