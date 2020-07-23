Друзья умершего волонтера убеждены, что его убили

Волонтера Алексея Кучапина могли убить. Фото: facebook.com/alexander.chekmenev

Знакомые волонтера Алексея Кучапина, которого нашли мертвым в съемной квартире, убеждены, что его убили, но полиция должным образом не расследует дела. По их версии, волонтер умер естественной смертью.

"По версии полиции, 16 июля, после того как сказал о поездке в Днепр, Алексей самостоятельно удаляется из всех наших секретных чатов, где мы обсуждали ситуацию вокруг бездомных, отключает телефон и выбрасывает его. Также он удаляет информацию о его заказах с бла бла кара. Мотива пока не объясняют. 20 июля он приходит в одну из квартир, которую снимал для освобожденных из рабства обездоленных людей, и тихонько там умирает. Где он был 5 суток, полиция тоже пока не объясняет", - указывает в Facebook Захария Керстюк.

Когда волонтеры узнали о том, что случилось, и странном поведении полиции, то поехали в ту квартиру на улице Комбинатной, 25а.

"На свалке мы нашли диван из квартиры. Он был весь окровавленный, кровь даже еще стекала. От жителей дома узнали, что полиция приезжала сюда поздно вечером 20 июля и никому об этом не сообщила. Тело полиция вынесла из квартиры около 2:00 уже 21 июля, а диван вынесли какие-то люди около 3:00", - объясняет Керстюк

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Квартиру тщательно убрали и не опечатывали. Ключи отдали хозяину.

"Самое важное - полиция скрывает тело. До сих пор его никому не показали и не дали осмотреть. Сначала следователь отправил родственников к судмедэксперту со справкой, а когда родственники туда прибыли - в морге сказали, что без следователя, по закону, опознание не проводят. Следователь в это время пропал со связи, а когда появился, уже был конец дня".

В Качупина остались жена и дочь, которая родилась недавно.

"У Алексея 2 недели назад родилась дочь. Он был глубоко верующим человеком. Таких редко встретишь в жизни. Я работал с ним почти 3 года. Это человек чести и неуклонной веры в Господа, предать которого он не мог. Сейчас дело закроют, спишут на "естественную смерть", им так проще. У меня нет сомнений, что его убили", - написал фотокорреспондент Александр Чекменев.

В одной из киевских квартир нашли тело волонтера Алексея Кучапина, которого разыскивали с 16 июля. На предварительном осмотре тела признаков насильственной смерти не заметили. Следователи переквалифицировали уголовное производство в умышленное убийство с дополнительной квалификацией - естественная смерть.