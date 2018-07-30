Дождь "смыл" свежий ремонт за 11 млн грн в школе

Фото: Максим Єфімов

В Краматорске отремонтированые за 11 млн грн помещения украинской гимназии после дождя стали непригодными для обучения

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Максим Ефимов.

Учебное заведение ремонтируют с июля 2016 года. По замыслу областных властей оно должно было превратиться в современную HUB-school.

За деньги международной финансовой организации НЕФКО вставили окна, утеплили цоколь, стены.

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Также выполнили отделочные работы фасада здания и стен, уложили новую кровлю.

В 2016 году полиция предложила взять под охрану учебные заведения. Прежде всего - расположенные вблизи линии разграничения. Руководство областного главка совместно с управлением полиции охраны разработало проект оборудования тревожной сигнализацией школ региона.